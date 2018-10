Incendiu devastator la o manastire! Un barbat a murit ars de viu

Incendiu manastire google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat a decedat urma unui incendiu izbucnit la un atelier de tamplarie, in noaptea de vineri spre sambata, in curtea manastirii Sf. Pantelimon din localitatea Silistea Gumesti, informeaza ISU Teleorman. Potrivit sursei citate, incendiul a fost stins dupa aproape sapte ore. "La sosirea fortelor de interventie, focul se manifesta generalizat, la intreaga constructie, pe o suprafata de circa 500 mp, fara pericol de extindere la alte imobile deoarece acestea erau amplasate la o distanta mai mare. In interiorul atelierului au fost trei persoane, doua dintre ele reusind sa iasa la timp, una fiind insa prinsa de incendiu, pierzandu-si viata. Victima este un barbat de aproximativ 59 de ani, ...