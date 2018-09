Incendiu in Cehia, intr-un bloc cu romani. 11 persoane au fost ranite, dintre care doua sunt in stare grava

Incendiu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O cladire in care locuiesc si romani a luat foc in orasul Pljen din Cehia. 11 persoane au fost ranite, dintre care doua sunt in stare grava si 130 de locatari au fost evacuati din imobil. In cladire stateau in principal romani si ucraieni, angajati la companii situate in zona industriala Borska. Nationalitatea ranitilor nu a fost comunicata pana acum. Nu se cunoaste cauza incendiului, care a izbucnit in una dintre camere. Pompierii spun ca e posibil ca acolo sa fi gatit cineva, pentru ca locatarii obisnuiau sa-ti faca de mancare in propriile apartamente. Incendiul s-a extins repede in toata cladirea si pompierii au avut nevoie de doua ore pentru a-l trece sub control. Daca ti-a pl ...