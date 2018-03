Incendiu intr-un Mall din Rusia! Zeci de persoane au murit - VIDEO

Incendiu Mall Rusia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un incendiu la un mall din Kemerovo, Rusia, a ucis cel putin 48 de persoane, duminica. Alte aproape 70 de persoane sunt date disparute si sunt cautate de echipele de salvare. UPDATE: 26 martie, ora 08.40: Autoritatile ruse au anuntat ca numarul deceselor de la mall a ajuns la 48, dintre acestia 16 sunt copii si restul adulti. Numarul victimelor ar putea crese in continuare deoarece inca mai sunt peste 60 de persoane date disparute, dintre care 41 sunt copii. Pompierii rusi nu au putut spune care sunt cauzele incendiului, o investigatie fiind in desfasurare, dar se pare ca focul a izbucnit la un etaj superior al cladirii, in timp ce multa lume se afla in salile de cinema. Majoritatea victimelor s ...