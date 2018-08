Incendiu la sediul de pe bulevardul Tomis: SPIT Constanta, multumeste pompierilor de la ISU Dobrogea pentru operativitate si profesionalism

Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanta (SPIT) multumește echipajelor de intervenție din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea pentru operativitatea și profesionalismul de care au dat dovada în gestionarea incidentului de ieri, de la sediul instituției, situat pe bulevardul Tomis nr. 112.În urma primelor evaluari, am constatat că zona destinată publicului, cât și cea de birouri nu au fost afectate, ghișeele Agentiei fiscale nr. 6 fiind deschise astăzi, 07.08.2018, pentru efectuarea tuturor operațiunilor fiscale.Reamintim că, ieri seara, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea al Județului Constanța au fost solicitați în această seară să intervină pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins acoperișul clădirii SPIT Constanța de pe bulevardul Tomis. Potrivit ISU Dobrogea incendiul s-a manifestat la ultimul etaj al imobilului. Se pare că focul a pornit de la ghena de gunoi dar fumul se extinde pentru că sunt blocate capacele de aerisire. Birourile nu au fost afectate de incendiu. Din investigațiile efectuate s-a stabilit că ghena de gunoi era din plastic. Fiecare etaj al clădirii are loc de fumat, astfel că se presupune că după ce funcționarii au plecat acasă, la închiderea programului, au lăsat intr-o scrumieră o țigară nestinsă. Femeile care au strâns după funcționari ar fi luat scrumiera și au aruncat-o la ghena de gunoi. Țigara a ars mocnit până a izbucnit incendiul.De asemenea, imobilul are asigurare. În afară de fumul care a cuprins birourile nu sunt alte pagube. Reprezentanții SPIT Constanța au precizat că nu au fost afectate birorurile în urma incendiului, iar activitatea cu publicul va fi reluată.Citește și: