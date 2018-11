INCENDIU la Spitalul Județean Sibiu: s-a demarat o ANCHETA

ULTIMA ORA Detalii șocante despre crima din Argeș. Copilul, impușcat in cap de tatal polițist in timp ce dormea Detalii șocante ies la iveală în cazul polițistului din Argeș care și-a împușcat copilul de 3 ani și apoi s-a sinucis. Băiatul dormea când tatăl său i-a pus o pernă pe cap, apoi l-a împușcat, micuțul fiind găsit într-un sac de dormit. O posibilă justificare pentru gestul său este gelozia, scrie Medi ...

10 lucruri pe care trebuie sa le stim despre obezitate Cei mai multi dintre cei care au probleme cu greutatea inca fac multe greseli. Revenirea la normoponderalitate ar trebui...

Politia Romana: Peste 200 de perchezitii, in ultimele doua saptamani. Droguri, aur si terenuri, confiscate Pe parcursul ultimelor două săptămâni, Poliţia Română și D.I.I.C.O.T. au efectuat 119 percheziţii, pentru destructurarea unor grupări de criminalitate organizată.Au fost ridicate aproape 60 de kilograme de canabis, peste 2.200 de comprimate de Extasy, fiind indisponibilizate 70 de terenu ...

Cine refuza sa lucreze ca zilier nu mai primeste ajutor social - proiect Sase deputati PNL au inregistrat, la Senat, un proiect de lege potrivit caruia refuzul persoanelor, care primesc ajutor social, de a lucra ca zilieri atrage dupa sine incetarea acordarii venitului minim garantat.

Detalii șocante despre crima din Argeș: copilul, impușcat in timp ce dormea Detalii șocante despre crima din Argeș: Băiatul dormea când tatăl său i-a pus o pernă pe cap, apoi l-a împușcat, micuțul fiind găsit într-un sac de dormit. O posibilă justificare pentru gestul său este gelozia. Surse din rândul anchetatorilor au declarat că băiatul, în vârstă de trei ani, dormea când polițistul a pus o pernă

Ce pofte ii satisface lui Dan Bittman femeia cu care traiește de 20 de ani Cântărețul a mărturisit câteva secrete din spatele ușilor închise ale casei lui. El a vorbit despre relația cu Liliana, femeia care este alături de el de mai bine de 20 de ani. Dan Bittman a admis că este foarte gurmand și uneori îi este greu să pună frână. Artistul a mărturisit că Liliana este cea

Raluca Pruna pune tunurile pe Tudorel Toader: Cer public demisia ministrului Justiției! Fostul ministru al Justiţiei Raluca Prună a cerut, sâmbătă, demisia actualului ministru Tudorel Toader, după ce Parchetu ...

Surpriza in Romania: a nascut in mare secret vineri noapte Vineri noapte, 2 noiembrie, mijlocașul echipei Crotone, din Serie B, Adrian Stoian, alături de iubita lui, Daniela, au devenit părinții unui băiețel perfect sănătos. Adrian Stoian evoluează la formația din sudul Italiei, Crotone, din anul 2015, când a fost transferat de la gruparea Chievo Verona. În sezonul trecut, cu Walter Zenga pe banca tehnică, Adrian

Tavi Clonda afla, de fiecare data, ultimul. A negat ambele sarcini ale Gabrielei Cristea Tavi Clonda află, de fiecare dată, ultimul. Sau, așa cum spune o vorbă din popor, nu știe bărbatul ce știe tot satul. Tavi este mereu luat prin surprindere. Așa s-a întâmplat și acum câteva zile, atunci când Gabriela Cristea a anunțat, în direct, că este însărcinată. Sunat de reporterii Cancan.ro, site-ul nr 1 din România,