Incendiu pe Autostrada Soarelui. O masina a fost cuprinsa de flacari. Pompierii ISU Dobrogea chemati in ajutor

Criminal cautat in toata Italia, prins in Romania! Un bărbat dintr-un sat din Alba, bănuit că ar fi săvârşit alături de alte persoane, în luna mai, o faptă de omor în Italia, a fost arestat provizoriu de către Curtea de Apel (CA) Alba Iulia pe o perioadă de 9 zile, până când va fi depus la dosar de către procuror şi mandatul european […]

Niki Lauda, in stare critica! Fostul campion la F1 a fost supus unui transplant pulmonar Niki Lauda, fost campion mondial de la Formula 1 de trei ori, trece prin momente delicate! El a suferit o operație de transplant din cauza unor "boli severe a plămânilor" și, deși, intervenția chirurgicală "a fost un succes", starea lui s-a înrăutățit la câteva. Celebrul sportiv se află la o clinică din Viena, titrează theguardian.com. […]

Anul Centenarului, intre istorie și batjocura: operele lui Brancuși, lasate in paragina EXCLUSIV FOTO Redacția PSnews.ro revine cu un nou episod din lunga serie de bătăi de joc pe care cei de la putere le comit chiar în an ...

Cod galben de inundații pe raurile mici din Caraș-Severin Hidrologii au emis o avertizare cod galben de inundaţii pe unele râuri mici din judeţul Caraș-Severin, valabilă până vineri seara (3 august). Județul Caraş-Severin se află sub avertizare nowcastig cod portocaliu de ploi abundente, frecvente descărcări electrice, vânt şi grindină, până la ora 15.30. Din cauza precipitaţiilor înregistrate, a celor prognozate şi propagării, se pot produce […]

Prefectul din Harghita: Situatia ursilor s-ar fi rezolvat prin vanatoare; societatea civila s-a opus Prefectul judeţului Harghita, Jean-Adrian Andrei, a spus, vineri, că problema numărului mare de urşi care coboară, printre localnici, în Băile Tuşnad, ar fi putut fi rezolată prin acţiuni de vânătoare legală, însă societatea civilă s-a opus. În aceste condiţii, poate face doar apel la calm.

Klaus Iohannis a semnat decretul de trecere in rezerva a prim-adjunctului SIE, Silviu Predoiu Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul de trecere în rezervă, începând cu 5 august 2018, a generalului cu patru stele Silviu Predoiu din Serviciul de Informaţii Externe.

Mirel Radoi a fost prezentat oficial in postura de selectioner al nationalei Romaniei Under 21 Mirel Rădoi a fost prezentat în noua postură de selecţioner al naţionalei Under 21. Tehnicianul a vorbit despre Virgiliu Postolachi, atacantul lui PSG ce e curtat de România, Republica Moldova şi Franţa pentru a face parte din lotul naţional.

ȘOC Un politician roman a fost prins la furat in SUA - Omul a sustras bunuri de mii de euro Șoc în politica românească. Un politician a fost prins la furat tocmai în Statele Unite ale Americii. Vă întrebați ce i-a făcut omului atât de tare cu ochiul încât să merite să își strice reputația. Conform wowbiz, politicianul a sustras cărți de credit și telefoane în valoare de câteva mii de euro. ...

Viitorul Constanța transfera un jucator de la Barcelona B Viitorul a efectuat un nou transfer. Echipa lui Gică Hagi mizează acum pe serviciile unui mijlocaş rus de 22 de ani, care a evoluat şi la Barcelona B. Amir Natcho poate evolua ca mijlocaş central, dar şi-n benzi. Fotbalistul de 22 de ani a mai activat la Barcelona B, ŢSKA Moscova 2, Krasnodar 2, dar ...