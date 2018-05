Incendiu PUTERNIC in Bacau. Un barbat si-a pierdut viata

Incendiu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Destin amar pentru un barbat de 48 de ani, din judetul Bacau. A murit intr-un incendiu puternic ce i-a mistuit casa. Vecinii au incercat sa ii sara in ajutor, insa flacarile puternice si fumul dens i-au tinut la distanta. Ancheta pompierilor a stabilit ca toata nenorocirea a fost provocata de o candela aprinsa, care a cazut pe niste materiale textile. Barbatul locuia singur de mai multi ani, dupa divort. Cand au izbucnit flacarile, un vecin s-a apropiat in graba, in incercarea de a-l salva pe proprietar. Dar cand si-a dat seama ca n-are nicio sansa sa intre in casa care ardea cu valvataie, a sunat la 112 si a cerut ajutorul pompierilor. Vezi si: Oroare pentru victimele din Colectiv! Statul nu le p ...