Incendiu PUTERNIC in Cernavoda! Un complex de locuinte sociale a luat foc

Incendiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un incendiu puternic a izbucnit in orasul Cernavoda, judetul Constanta. Un complex de locuinte sociale a luat foc, iar situatia a scapat rapid de sub control. Pompierii au intervenit de urgenta, iar 60 de persoane au fost evacuate. Focul a izbucnit in cursul serii la ansamblul de locuinte sociale din Cernavoda si s-a extins foarte repede. Pompierii au intervenit cu 5 autospeciale pentru a stinge focul. De asemenea, a venit in zona si un echipaj de prim ajutor. Locatarii au fost evacuati dupa incendiul din Cernavoda Imaginile filmate la locul incendiului arata ca flacari de proportii au cuprins locuintele sociale. Pompierii constanteni spun ca au mai cerut in ajutor inca doua autospeciale de la colegi ...