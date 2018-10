Incendiu puternic in Prahova, la un centru de mase plastice. 41 de pompieri intervin

Fosta Războinică, Alina Pană, a mărturisit că urmărește cu sufletul la gură noua ediție Exatlon România și a dezvăluit care sunt favoriții ei, atât de la Războinici, cât și de la Faimoși. Alina nu s-a putut abține și a spus că are o slăbiciune pentru unul din Faimoși, iar acela este Yamato Zaharia. ”În primul […] The post Fosta Războinică, Alina Pană, a dezvăluit pe cine place de la Exatlon: ”Am o slăbiciune deosebită pentru…” appeared first on Cancan.ro.