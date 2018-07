Incendiu PUTERNIC in Valcea! Un autocar a luat foc

Masina pompieri google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mai multe echipaje de pompieri s-au deplasat in aceasta seara pe DN7, acolo unde un autocar a luat foc in zona Dealul Negru, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, Catalin Popescu. El a precizat ca nu sunt victime, iar autocarul este pe marginea drumului. "Un participant la trafic a anuntat la ora 20,13 ca pe DN7, in zona Dealul Negru, un autocar tras pe dreapta este in flacari. Nu sunt victime. Pentru interventie s-au deplasat spre Dealul Negru doua echipaje de pompieri de la detasamentul Ramnicu Valcea, insa incendiul a fost lichidat de soferul autocarului si de alti participanti la trafic", a anuntat Catalin Popescu. Dac ...