Incendiu puternic la un imobil din centrul Capitalei. Un om a fost gasit mort. Circulatia in zona a fost oprita

Update: In urma cautarilor facute de echipele ISU Bucuresti, a fost gasita o persoana decedata. Stirea initiala: Un incendiu puternic a izbucnit sambata dupa-amiaza in centrul Captialei. Din primele informatii ar fi vorba despre un imobil de doua etaje cu mai multe apartamente. "Incendiul se manifesta la o cladire cu doua etaje, parter si pod. Manifestarea cea mai intensa a flacarilor se observa la nivelul podului, este inundat cu fum. Flacarile au inceput sa iasa deja spre exteriorul cladirii. Este o cladire stradala, pe bulevardul Kogalniceanu. In acest moment, pe doua dintre laturile cladirii sunt amplasate autospecialele in dispozitiv, atat pentru stingere cat si pentru protectia vecinatatilor. L ...