Incendiu violent in judetul Vrancea. O hala a fost cuprinsa de flacari in urma unei deflagratii la un autotren. Doua persoane au fost ranite

În data de 01.03.2018 în jurul orei 01.00 a fost primit prin intermediul nr. unic de urgență 112 un apel care anunța un incendiu izbucnit la un autotren in comuna Goleşti, judeţul Vrancea.Acesta se afla în parcarea unei societăți comerciale aproape de o hală de producție.S-a intervenit din partea Detașamentului de Pompieri Focșani cu 4 autospeciale de lucru cu apă și spumă și o ambulanță SMURD.Ajunși la fața locului organele de intervenție au constatat că incendiul s-a produs probabil din cauza unei lampe de gătit cu combustibil lichid (sursa de aprindere: flacără).Consecințele incendiului au fost: ars in totalitate capul de tractor.În urma exploziei capului tractor, s-a produs o deflagrație urmată de incendiu, care a afectat hala de producție.Potrivit ISU Vrancea, a ars baza acoperișului aprox.10 m2, peretele lateral al halei pe o suprafață de aproximativ 20 m2.În urma incendiului au rezultat 2 victime.Un bărbat de 36 ani cu arsuri de gradul 2 și 3 de aproximativ 50% din suprafața corpului.A 2 a victima, bărbat aproximativ 36 ani, cu arsuri gradul 1 și 2 in proporție de cca 30% din suprafața corpului.Sursa foto: facebook- ISU Vrancea