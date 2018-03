Incepe campania de Paste Panifcom "Masina ai castigat. Adevarat ai castigat"- VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O campanie care ia startul de ziua celor mai frumoase femei (moldovencele) - o zice o vorba din batrani – pe 8 martie si se termina de Paste, pe 8 aprilie. O luna norocoasa in care toti moldovenii pot castiga premii instant ce constau in vouchere cadou de 100 ron sau chiar o masina Dacia Logan. Premiile sunt pe taloanele razuibile ce se gasesc la Painea 3 boabe intregi cu seminte sau Painea neagra cu secara de la Panifcom. Campania se desfasoara in premiera in toata zona Moldovei si cuprinde judetele Iasi, Botosani, Suceava, Vaslui si Neamt. Orice paine care participa la promotie inseamna o sansa in plus in a castiga unul dintre premiile oferite. Regulamentul campaniei cat si detaliile acesteia sunt disponibile ...