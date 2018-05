Incepe iadul in cartierul Tatarasi! Un afacerist basarabean cu datorii de 15 milioane euro construieste doua blocuri turn. Caracatita se intinde pana in Rusia - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Primaria a autorizat continuarea proiectului River's Tower, controlat de un basarabean • Rusii au venit la Iasi si au tepuit bugetul de stat • Deja s-au turnat primele betoane in fundatie • Si locotenentul lui Relu Fenechiu a primit autorizatie pentru o constructie in Bucium • Un imobil cu spatii de cazare va fi ridicat langa Bolta Rece Unul dintre cele mai dubioase afaceri din domeniul imobiliar a primit acceptul municipalitatii. Societatea Lastor Invest Corp SRL, administrata de catre basarabeanul Alexandru Palii, a primit luna trecuta autorizatia de construire pentru doua blocuri de locuinte, ce au un regim de inaltime de S+P+13E. Lucrarile la fundatie deja au inceput, terenul in suprafata de ...