Incepe lupta pe Inspectia Judiciara. Membru CSM, mesaj pentru Tudorel Toader: Plenul CSM are competenta legala

Inspecţia Judiciară a rămas de sâmbătă fără conducere, iar numirea noului inspector-şef este subiect de dispută între CSM şi ministrul Justiţiei. Pentru că legea nu prevede o procedură clară privind interimatul în fruntea IJ, Tudorel Toader pregăteşte o ordonanţă de urgenţă pentru prelungirea actualelor mandate de inspector-şef şi inspector-şef adjunct. În replică, judecătorul Bogdan Mateescu, membru CSM, susţine că plenul CSM trebuie să desemneze interimarii în fruntea IJ, până la organizarea unui concurs.

"Sa fim corect informati!

Ori de cate ori mandatul legal al conducatorului oricarei instante sau parchet inceteaza iar functia nu este ocupata prin concurs sau examen, sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii deleaga un judecator, respectiv un procuror in acea functie pana la ocuparea ei prin concurs sau examen.

Nu este obligatorie delegarea ocupantului anterior al functiei, Sectia apreciind.

Niciun mandat din justitie nu se prelungeste "de drept".

Niciun mandat din alte institutii, nu doar din justitie, nu se prelungeste "de drept" (afara de stare de razboi, in conditiile Constitutiei).

Pentru ca asta e ideea de "mandat"...

-Sunt zeci de instante, de la Inalta Curte de Casatie si Justitie pana la Judecatorii in aceasta situatie. La fel si la parchete.

-Asa s-a procedat si in trecut, la nivelul cel mai inalt (Lidia Barbulescu la ICCJ, Daniel Marius Morar la PG).

-in cazul in care sunt in acea situatie alte institutii din sfera autoritatii judecatoresti decat instantele sau parchetele, plenul CSM - cel care are atributia numirii- are competenta legala de a delega in aceste functii. Precedente-Director si director adjunct INM, director adjunct SNG.

In cazul Inspectiei Judiciare, Comisia nr 1 a Consiliului a decis, firesc fata de cele ce preced, ca Plenul CSM are competenta legala de a delega si in functiile de conducere in care are indrituirea legala sa numeasca", scrie judecătorul Mateescu pe Facebook.

