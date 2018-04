Incepe o noua editie a Festivalului Studentilor Ieseni "FEstudIS"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada 2-13 Mai 2018, Casa de Cultura a Studentilor (CCS) din Iasi impreuna cu Organizatiile Studentesti din Centrul Universitar Iasi, va organiza cea de-a XVIII-a editie a Festivalului Studentilor Ieseni "FEstudIS". Citeste si: O mare institutie culturala din Iasi, batjocorita de indivizi "rezistenti la civilizatie" - FOTO Astfel, joi, 26 aprilie 2018, ora 11:00, in sala Calculatoare a CCS Iasi, va avea loc o conferinta sustinuta de Bogdan Crucianu, directorul CCS si Robert Manole, coordonatorul Festivalul Studentilor Ieseni „FEstudIS". Reporterii BZI vor transmite imagini in direct de la eveniment pe pagina de https://www.facebook.com/bzilive/. Daca ti-a pl ...