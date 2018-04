Incepe razboiul? SUA trimite avioane de lupta, distrugatoare si submarine nucleare catre Siria

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Statele Unite au decis trimiterea a 12 nave de razboi inspre Siria, in cadrul celei mai mari concentrari de forte navale ale SUA de la invazia trupelor din Irak, din 2003. Printre navele trimise inspre Siria se numara si USS Harry S Truman, alimentata nuclear, care poate transporta pana la 90 de avioane de lupta. Alaturi de aceasta nava, SUA au mai trimis alte patru distrugatoare si doua submarine nucleare, acestea aflandu-se deja in apropierea Marii Mediterane, arata Daily Mail. Vestea vine in contextul declaratiilor alarmante facute de Donald Trump, prin care a atentionat Rusia ca rachete americane ”noi, frumoase si inteligente” se vor indrepta catre Siria, dupa atacul chimic in orasul Douma. Totusi, Rusia a ame ...