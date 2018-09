Incepe un nou razboi intre interlopii din Iasi? Florin Salam a cantat o alta melodie: ''Cand apar indienii...''- VIDEO

Florin Salam google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Scandalul dintre interlopii ieseni care s-a soldat cu plangeri la politie, amenintari fara precedent, sta sa capete o cu totul alta amploare. In centrul scandalului se afla cunoscutul interpret de manele Florin Salam. Artistul pare sa nu isi fi invatat lectia si in urma cu putin timp, intr-un filmulet postat pe o retea video, se vede clar cum Florin Salam schimba ''macazul''. In filmarea realizata la o nunta, artisul apare interpretand, pe dos, versurile de la care a pornit scandalul monstru. Florin Salam: ''Sa dispara bombardierii atunci cand apar indienii'' se aude pe filmarea care, in curand, va starni reactii din partea interlopilor ieseni, si nu numai. EXPLOZIV! ...