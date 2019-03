Incepem saptamana in forta! Directorul Directiei Silvice, Corneliu Parascan revine la BZI Live! Va aborda 2 subiecte extrem de sensibile - LIVE VIDEO

CORNELIU PARASCAN google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inceput de saptamana in forta la BZI LIVE! Alaturi de moderatoarea Roxana Cairaman, Luni, 18 martie de la ora 13.00, in studioul BZI LIVE va fi invitat Corneliu Parascan, directorul Directiei Silvice din Iasi. Impreuna cu Corneliu Parascan vom aborda doua subiecte de real interes pentru ieseni, dar si pentru toti romanii. Corneliu Parascan va vorbi despre impaduririle care se fac in judetul Iasi dar si despre modalitatea in care va fi pusa in practica cea mai noua lege privind ''luarea in paza'' a padurilor care nu au proprietar privat. Raspunsul la aceste doua intrebari, dar si la multe altele le puteti asculta, luni, 18 martie, ora 13.00, doar in studioul BZI LIVE. Urmaritor ...