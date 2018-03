Incepem saptamana in forta la BZI LIVE! Ec. Robert Danca, managerul Maternitatii Cuza Voda, cea mai mare unitate de profil din Romania, va face anunturi importante pentru toate pacientele 

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Incepem saptamana in forta la BZI LIVE! Luni, 19 martie, cu incepere de la ora 13.00, in studioul BZI LIVE va veni ec. Robert Danca, managerul celei mai mari maternitati din Romania, Maternitatea Cuza Voda. Ce conditii de spitalizare au acum gravidele din Iasi care nasc la Maternitatea Cuza Voda, ce planuri de investitii sunt la unitatea medicala, cu ce probleme majore se confrunta medicii de aici. De asemenea, doar din emisiunea moderata de Roxana Caraiman veti afla cum a reusit Maternitatea Cuza Voda sa-i uimeasca pe toti. Ani de zile, maternitatea ieseana era cunoscuta pentru acuzatiile de malpraxis la adresa medicilor sau pentru infectiile cu stafilococ la nou-nascuti. De aceasta data, pacientele care au fost internate in u ...