Inceput de an Universitar pentru programele sustinute de catre NTT DATA Romania

NTT DATA Romania susţine în acest an universitar trei linii de studiu în cadrul Universităţii Babeș-Bolyai, Facultatea de Matematică – Informatică: o linie de studiu la nivel licenţa, una de master şi un program postuniversitar de reconversie profesională.

“Deschiderea oficială a anului universitar 2018-2019 înseamnă pentru NTT DATA Romania continuarea susţinerii comunităţii şi a viitoarelor generaţii de specialişti în IT. Alături de reprezentanţii Universităţii Babeş-Bolyai, cei ai mediului diplomatic şi de afaceri am semnat astăzi documentul privind constituirea Consiliului Consultativ al Liniei Germane de Studii, prin care susţinem promovarea unui sistem educațional universitar cu adevărat sustenabil. Cele trei linii de studiu, deschid perspective promiţătoare tuturor celor care au decis să le urmeze. Acestea le propun studenţilor, dezvoltarea competenţelor în sfera IT, dar și dobândirea de experiență practică, atât de necesară pentru o bună integrare în piața muncii.” a declarat Daniel Metz, CEO NTT DATA Romania.

Scopul programului de licenţă, cu specializarea “Informatică cu Predare în Limba Germană” din cadrul Facultăţii de Matematică și Informatică este de a oferi studenților capacitatea de a înțelege și aplica conceptele și metodele de bază ale structurilor matematice fundamentale. De asemenea, ariile de focus sunt programarea fundamentală, dezvoltarea și întreținerea sistemelor software, transmiterea și valorificarea cunoștințelor și a metodelor studiate. Obiectivul final al programului este ca studenții să deprindă conceptul de învăţare permanentă, să înțeleagă și să aplice cele mai recente rezultate științifice în matematică și informatică. În anul şcolar 2018-2019, secţia se bucura de 65 de noi înscrişi care vor fi pregătiţi în sălile de curs din cadrul sediului NTT DATA Romania.

Ideea în jurul căreia a fost structurat planul de învățământ al programului de masterat “Sisteme Informatice Avansate: Modelare, Proiectare, Dezvoltare”, pentru cei 18 masteranzi admişi în anul şcolar 2018-2019, este aceea de a oferi absolvenților cunoștințele necesare în vederea dezvoltării și gestionării sistemelor informatice avansate, de la cunoștințe referitoare la modelarea, până la dezvoltarea și gestionarea lor. În planul de învățământ sunt incluse atât discipline tehnice, precum Metodologii Agile de Dezvoltare, Proiectarea Sistemelor Software sau discipline care tratează securitatea acestora. Planul de învățământ asigură și o pregătire comprehensivă a studenților în domeniul Managementului Fluxului de Operații, al Instrumentelor de Modelare sau al Ciclurilor de Viață ale Sistemelor Software.

În cadrul “Programul Postuniversitar de Pregătire şi Formare Profesională în Informatică”, anul acesta s-au înscris 45 de studenţi. Programul a fost acreditat în anul 2016 de către Ministerul Educaţiei Naţionale și reprezintă o oportunitate pentru absolvenţii de studii universitare care îşi doresc o reprofilare în domeniul IT & Software. Studenţii fac parte dintr-un program de talie internaţională în cadrul căruia cursurile sunt susţinute de cadre didactice din Universitate şi specialişti de recunoscută expertiză din NTT DATA Romania.

Despre NTT DATA Romania:

NTT DATA Romania este furnizor și integrator de soluții și sisteme IT complexe având o echipă de peste 1,700 de specialiști în România și Serbia, specialiști care activează pe proiecte diverse în industriile Automotive, Banking, Manufacturing, Energy and Utilities, Public Sector & Utilities, Retail, Transportation & Logistics.

Portofoliul companiei include o gamă variată de servicii precum: dezvoltare și integrare soluții software standard sau individualizate, managementul aplicațiilor și suport, testare, asigurarea calității, consultanță IT și de business, servicii de securitatea informației și infrastructură etc.

NTT DATA – Trusted Global Innovator face parte din grupul NTT (Nippon Telegraph and Telephone), unul din liderii ICT (Information and Communication Technologies) la nivel global, cu peste 275.000 de angajați și un portofoliu larg de soluții globale de infrastructură, comunicații și servicii IT.

