Inceput de saptamana extraordinar la BZI LIVE! Dr. Valentin Munteanu abordeaza subiecte de interes pentru toti parintii

Aceasta saptamana debuteaza cu o editie de interes a emisiunii BZI LIVE! Luni, incepand cu ora 13.00, in studioul BZI LIVE va fi prezent dr. Valentin Munteanu, medic primar Anestezie si Terapie Intensiva in cadrul Spitalului pentru Copii "Sf. Maria" din Iasi. Astfel, alaturi de moderatoarea Roxana Caraiman, vor fi abordate subiecte de interes pentru toti parintii din Iasi si nu numai. Ce se intampla in Compartimenul de Anestezie si Terapie Intensiva? Trebuie ca pacientilor sa le fie frica de anestezie? In ce conditii este facuta anestezia? Care sunt pregatirile necesare pentru anestezie? Acestea sunt doar cateva dintre subiectele care vor fi abordate, in direct, in studioul BZI LIVE, luni, incepand cu ora 13.00. Cei ca ...