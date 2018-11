Inceput festiv de noiembrie la Opera din Iasi

Sarbatoare Opera Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inceputul lunii noiembrie reprezinta un prilej de sarbatoare pentru institutia de cultura lirica ieseana. Opera Nationala Romana Iasi (ONRI) serbeaza pe 3 noiembrie cei 62 de ani de la primul spectacol jucat pe scena Operei iesene. Astfel, pentru a marca cei 62 de ani de la primul spectacol, urmeaza sa se joace spectacolul „Tosca”, de Giacomo Puccini, libretul de Luigi Illica si Giuseppe Giacosa, dupa drama lui Victorien Sardou. „Tosca”, este spectacolul care se joaca in fiecare an in amintirea celor care au evoluat in stagiunea 1956-1957 in rolurile principale. Reprezentantii Opereie iesene au mentionat ca acest spectacol se joaca „in semn de recunostinta f ...