 Inceput perfect de saptamana pentru multe zodii, totul le merge din plin! Horoscopul zilei de 13 august

Horoscop 13 august 2018 Berbec Sunt posibile cheltuieli neasteptate, fie pentru nevoile tale cotidiene, fie pentru o calatorie indepartata sau pentru un prieten aflat departe de granitele tarii. Ar fi bine sa-ti chibzuiesti atent bugetul si sa nu fortezi nota. Tendinta de a cheltui pe fleacuri este mare si paguboasa. Este momentul sa inveti sa traiesti cu strictul necesar si sa te orientezi numai spre prioritati. Horoscop 13 august 2018 Taur Starile tale de spirit sunt fluctuante, astfel ca este mai dificil sa te implici in activitati de anvergura sau in discutii importante. Emotivitatea este ridicata, existand riscul sa gafezi serios, mai ales daca te implici fara sa fii rugat, in treburile altora. Liniste ...