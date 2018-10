Incheierea festivitatilor dedicate Zilei armatei. Retragerea cu torte pe bulevardul Ferdinand, din Constanta (galerie foto+ video)

Monica Niculescu a reusit sa se califice joi in sferturile de finala ale turneului ITF de la Politiers. In optimi...

Aeronava Wizzair care zbura pe ruta Kutaisi-Varsovia a aterizat, joi dupa-amiaza, pe Aeroportul din Otopeni, in urma unei amenintari cu bomba la bord.

După ce Tudorel Toader, ministrul Justișiei, a cerut revocarea procurorului general Augustin Lazăr, Klaus Iohannis a reacționat. Preşedintele consideră că cererea este de natură să genereze neîncredere în sistem și îngrijorare în rândul partenerilor europeni. Șeful statului mai crede că Toader ar trebui să-și dea demisia. „Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a primit și va […] The post Iohannis, după cererea de revocare a lui Augustin Lazăr: ”Complet neadecvată!” Ce vrea președintele appeared first on Cancan.ro.