Inchisoare la domiciliu pentru corupti. Legea a fost adoptata

Proiectul legislativ privind masurile alternative de executare a pedepselor a fost votat miercuri in plenul Camerei Deputatilor, camera decizionala. Proiectul a fost adoptat cu 170 de voturi pentru, 81 impotriva si sase abtineri. Potrivit proiectului, prin decizia judecatorului, condamnatii pentru fapte fara violenta, care nu sunt recidivisti si care au o pedeapsa de maximum cinci ani, beneficiaza de masura arestului la domiciliu sau in zilele de sambata si duminica. Luni, Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat aport favorabil proiecului, cu 13 voturi "pentru", noua voturi "impotriva" si doua abtineri. In 11 aprilie, Comisia juridica a decis ca persoanele condamnate pentru infractiuni cu violenta ...