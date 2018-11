Incident armat grav intr-un spital din Chicago. Mai multe persoane ucise

Trei persoane, inclusiv un polițist, au fost ucise de un individ care a deschis focul în incinta unui spital din orașul american Chicago, au anunțat autoritățile, precizând că și atacatorul a murit, informează postul CBS News.

Departamentul de Pompieri din Chicago a comunicat că trei persoane au fost spitalizate în stare critică, inclusiv un polițist, după un incident armat la Spitalul Mercy, produs luni.

Ulterior, Anthony Guglielmi, un purtător de cuvânt al Poliției din Chicago, a transmis pe Twitter că polițistul aflat în stare gravă alte două victime au decedat în urma rănilor suferite.

Poliția a transmis că atacatorul a murit, fără să prezice dacă a fost ucis de forțele de ordine sau s-a sinucis.

Autoritățile cred că atacatorul a vizat o femeie care se numără printre persoanele împușcate.

Woman who heard the Chicago hospital shooting: "You can't go to the hospital, you can't go to school, you can't go to church, you can't go to the grocery store. You cannot go anywhere...You just never know when you walk into a place if you're going to come out alive" pic.twitter.com/CJyL0H7cti