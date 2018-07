Incident armat in Texas! Mai multe persoane au murit

Impuscaturi Texas google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Trei persoane au fost gasite impuscate mortal vineri la un sanatoriu din Texas, iar alte doua cadavre au fost descoperite intr-o casa despre care se crede ca avea legatura cu incidentul, au spus politisti si oficiali locali, potrivit dpa. Cadavrele a doi barbati si unei femei au fost gasite in sanatoriul Retama Manor din Robstown, a precizat politia locala intr-un comunicat, adaugand ca amenintarea a fost "neutralizata". Alte doua cadavre au fost gasite in locuinta unei dintre victime, potrivit secretarului orasului Robstown, Herman Rodriguez. Atacatorul se afla printre persoanele decedate, a adaugat Rodriguez. Sanatoriul a fost inchis dupa acest incident. Circumstantele in care au fos ...