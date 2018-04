Un tanar a fost lovit de un cal google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Incident grav in Iasi! Un tanar a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de propriul cal. In decursul zilei de ieri, un tanar in varsta de doar 17 ani a fost transportat de urgenta la Spitalul ''Sf. Maria''. Medicii i-au acordat primul ajutor. In urma unei investigarii preliminare, si din spusele baiatului, a rezultat faptul ca acesta fusese lovit cu copita de un cal. Tanarul, domiciliat in mediul rural, prezenta o plaga la nivelul mainii drepte, dar si mai multe rani pe intreg corpul. Ieseanul a fost lovit destul de puternic, acesta marturisind medicilor ca, in urma loviturii, a fost aruncat cativa metri. Doctorii i-au acordat primul ajutor, in ca ...