Incident grav la metrou in statia Piata Victoriei Un barbat a scos pistolul 

Un incident extrem de grav s-a petrecut miercuri seara, in statia de metrou Piata Victoriei. Un barbat ar fi scos pistolul dupa o cearta cu un alt individ. Potrivit unor surse Metrorex, doi barbati s-au luat la cearta in statia de metrou Piata Victoriei, iar unul din ei ar fi scos pistolul. Politia a fost alarmata imediat, insa cei doi barbati implicati in conflict au fugit si nu au mai fost depistati la locul incidentului. A fost deschisa o ancheta penala in acest caz. Vor fi analizate imaginile de pe camerele de supraveghere din statie pentru identificarea protagonistilor incidentului socant.