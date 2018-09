Incident in Germania! Doua avioane de lupta au interceptat o aeronava TAROM! Se pierduse comunicarea cu turnul de control

TAROM google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doua avioane de vanatoare Eurofighter al Fortelor aeriene germane au interceptat vineri o aeronava de pasageri a companiei TAROM care pierduse contactul cu turnul de control, incidentul avand loc in apropiere de orasul Frankfurt, informeaza cotidianul FAZ si site-ul The Aviation Herald. Blue Air are un nou director general: Marius Puiu a preluat functia Cel doua avioane de vanatoare au ajuns in preajma aeronavei de pasageri in jurul orei locale 09:04 (ora Romaniei, 10:04). La scurt timp, echipajul aeronavei romanesti a setat frecventa corecta de comunicare si a reluat legatura normala cu turnul de control. Avioanele Eurofighter s-au intors la baza aeriana de la Neuburg, in landul Bavaria, in timp ce aeronava r ...