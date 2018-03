Incident la bordul unei curse Blue Air spre Bucuresti! Un pasager a incercat sa intre peste piloti, in timpul zborului

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Incident la bordul cursei Blue Air, de aseara, Birmingham – Bucuresti, operat cu o aeronava Boeing 737 - un pasager a incercat sa intre peste piloti, in timpul zborului. Un tanar in varsta de 23 de ani, din Bulgaria, a fortat usa cockpit-ului, in plin zbor. Unul dintre membrii echipajului, impreuna cu doi pasageri, au reusit sa-l lege pe barbat, imobilizandu-l pana la aterizare. Din primele informatii, se pare ca pasagerul bulgar s-a urcat la bord cu doua bagaje de mana si unul de cala. In timpul zborului, tanarul s-a ridicat si s-a indreptat spre cockpit, fortand usa si intreband-o pe sefa de cabina care este codul de acces. Vizibil iritat ca nu il obtine, individul a inceput sa se agite, moment in care aceasta, ...