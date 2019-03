Incident NEMAIVAZUT: Mai multe gaini s-ar fi "coalizat" pentru a ucide o vulpe!

gaini google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gainile de la o scoala de agronomie din nord-vestul Frantei sunt suspectate ca au atacat si au ucis o vulpe care a incercat sa se strecoare in cuibar, potrivit bbc.com. Studentii de la scoala de agronomie Le Gros Chêne din Bretagne au descoperit cadavrul vulpii intr-o dimineata, cand au venit sa verifice gainile. "Am gasit vulpea moarta intr-un colt", a povestit Pascal Daniel, unul dintre profesorii scolii. "Au avut instinct de turma si au atacat-o cu ciocurile", a explicat acesta. Ferma asociata scolii de agronomie este una organica, iar gainile isi petrec majoritatea timpului in aer liber, intrand in zona cuibarului doar in timpul noptii si cand depun oua. Se pare ca vulpea, care avea ...