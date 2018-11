Incident NEOBISNUIT la bordul unui avion de pasageri

Horoscopul din weekendul 24-25 noiembrie aduce in prim plan dragostea. Fiorii unor noi relatii plutesc in aer. Ce zodii ...

Un individ a incercat sa deschida usa unui avion de pasageri, in timpul unui zbor pe ruta Moscova-Chisinau, barbatul fiind imobilizat de parlamentari socialisti din Republica Moldova care au facut parte din delegatia presedintelui Igor Dodon in cursul vizitei efectuate in Rusia.