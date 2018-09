Incident pe aeroportul Otopeni! Un avion a fost intors DE URGENTA la sol

Avion Blue Air google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un avion Blue Air care se indrepta spre Liverpool s-a intors pe aeroportul din Romania dupa ce aeronava a atins cu coada pista de pe care a decolat. Avionul Boeing 737 s-a intors in Romania, unde pilotii au incearcat sa consume cat mai mult din combustibil pentru a putea ateriza in siguranta, in conditiile in care avaria suferita ar putea sa ingreuneze manevrele de aterizare. In cele din urma, totul s-a terminat cu bine. Sorin Stoicescu, expert in aviatie a declarat pentru Antena 3 ca este un incident destul de rar, cauzat cel mai probabil de o eroare de pilotaj. „O decolare facuta brusc in care nu s-a tinut cont de parametri din manual. Pentru aterizare, aeronava trebui ...