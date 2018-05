Incident REVOLTATOR in Romania! Un invatator a batut cu batul o eleva de clasa a IV-a, pana cand, saraca fetita, a facut pe ea

Dumitru Dragota google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un incident revoltator s-a petrecut in scoala din Bistrita-Bargaului, acolo unde un profesor pensionar a batut cu batul o fetita de 11 ani si a umilit-o in fata intregii clase. Eleva a fost scoasa la tabla sa rezolve un exercitiu la matematica, insa din cauza atitudinii agresive a dascalului s-a blocat si nu a mai scos niciun cuvant, infuriindu-l pe invatator, care a lovit-o. Mama fetitei a depus plangere la politie si la inspectoratul scolar. ”Fata mi-a zis: «ma, mama, m-a scos la tabla, pe patru copii in total, pe trei i-a lasat sa plece inapoi dandu-le un bat peste fund, am vrut sa plec, mi-a aratat batul si a prins a da pana am facut pe mine», Am vorbit cu profesorul mi-a spus c ...