Incident SOCANT in Timisoara! Un barbat si-a dat foc in mijlocul strazii dupa o cearta telefonica cu sotia

Mai multe echipaje de pompieri si politisti, precum si un echipaj SMURD au fost chemate marti in nordul Timisoarei, in cartierul Torontalului, unde un barbat s-a autoincendiat, pe strada, dupa ce s-a certat la telefon cu sotia sa. El are arsuri de gradele doi si trei pe mai bine de jumatate din corp, relateaza news.ro. Potrivit politistilor, barbatul s-a certat minute bune la telefon cu sotia lui si a amenintat ca se va sinucide. Dupa ce a terminat convorbirea, barbatul in varsta de 43 de ani, si-a turnat pe cap benzina, dintr-o sticla, apoi a aprins bricheta. Barbatul a ars ca o torta sub ochii ingroziti ai unor rude. Omul a fost preluat rapid de un echipaj al ambulantei si transportat la S ...