Incident uluitor. O ambulanta a pierdut pacientul pe drum. Ce au consumat soferul si paramedicul

Incident uluitor in Spania, unde o ambulanta a pierdut pacientul pe drum, in statiunea Benidorm. Potrivit Euronews, atat paramedicul cat si soferul ambulantei au fost retinuti dupa ce au pierdut pacientul pe drumul spre spital. Incidentul a avut loc luni, dupa ce salvarea a ajuns la locul unei incaierari cu cutite intre turisti, in statiunea Benidorm. La spital, soferul si paramedicul au declarat ca pacientul i-a amenintat si i-a obligat sa il lase sa coboare. Politistii care anchetau cazul au decis insa sa-i testeze pe amandoi pentru consum de droguri, dat fiind ca aveau un comportament ciudat. Testul a aratat ca ambii consumasera marijuana si cocaina. Barbatul ranit a fost gasit ulterior, dar nu a putut da detalii despre in ...