Incidente grave! Cei care salveaza vieti, batuti si injurati in drum spre spital! Medicii sunt neputinciosi. Pedepsele sunt prea blande

• Caz incredibil inregistrat in judetul Iasi • Echipajele de salvare au mers sa ajute doi pacienti, dar s-au trezit cu o surpriza neplacuta • Au fost agresati, batuti si injurati de catre apartinatori • Se pare ca toata situatia a avut loc pe fondul consumului de alcool • Cadrele medicale au fost nevoite sa fuga cu pacientii de la fata locului pentru a se feri de furia oamenilor • Un sofer de ambulanta a fost lovit de catre fiul pacientului • Se cer masuri radicale pentru astfel de violente Doua incidente grave au avut loc in Iasi, in noaptea de duminica spre luni, in care au fost implicate doua echipaje tip B2 ale Serviciului de Ambulanta Judetean, aflate in misiune. Cad ...