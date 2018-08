Inconstienta la volan. Șoferi sub influenta bauturilor alcoolice depistati de politistii IPJ Constanta in trafic

Mai mulți conducători auto au fost depistați în trafic în județul Constanța conducând sub influența băuturilor alcoolice.Potrivit IPJ Constanța, la data de 12 august a.c., polițiștii din cadrul Postului de Poliție Rasova au depistat un tânăr, în vârstă de 21 de ani, care a condus un autoturism pe strada Mircea cel Bătrân, din localitatea Rasova, fiind sub influența băuturilor alcoolice și fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.Bărbatul în cauză a refuzat să fie testat cu aparatul etilotest, acesta fiind condus la spital pentru a i se recolta probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge unde, de asemenea, a refuzat.Tot la data de 12 august a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Constanța au depistat un bărbat, în vârstă de 38 de ani, din localitatea Valu lui Traian, județul Constanța, care a condus un autoturism pe bulevardul Aurel Vlaicu, din municipiul Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice.Conducătorul autoturismului a fost implicat într-un accident rutier soldat doar cu pagube materiale, acesta fiind condus la spital pentru a i se recolta probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 11 august a.c., polițiștii din cadrul Postului de Poliție Poarta Albă au depistat un bărbat, în vârstă de 26 de ani, din localitatea Castelu, județul Constanța, care a condus un autoturism pe strada Căminului, din localitatea Poarta Albă, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.La data de 10 august a.c., polițiștii din cadrul Postului de Poliție Agigea au depistat un bărbat, în vârstă de 33 de ani, din municipiul Sibiu, care a condus un autoturism pe strada Virgil Teodorescu, din localitatea Agigea, fiind sub influența băuturilor alcoolice.Conducătorul auto a fost condus la spital pentru a i se recolta probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În cauze, polițiștii constănțeni au întocmit dosare penale.