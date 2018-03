Incredibil! Accident rutier intre politisti. Agentii au ramas fara permis

Accident neobisnuit noaptea trecuta la Timisoara. Doua masini conduse de politisti s-au ciocnit intr-o intersectie din nordul orasului, scrie opiniatimisoarei.ro Unul dintre politisti era in misiune la volanul masinii de serviciu, iar celalalt in timpul liber cu Passat-ul personal.Impactul s-a produs in jurul orei 22.00, in intersectia Divizia 9 Cavalerie cu Calea Lipovei.Politistul aflat la volanul VW Passat venea dinspre Demetriade catre Lipovei, a patruns in intersectie pe culoarea verde a semaforului, insa n-a mai apucat sa evite ciocnirea cu o autospeciala a IPJ Timis care, aflata in misiune, a intrat in aceeasi intersectie pe culoarea rosie. Aceasta avea pornite si girofarurile si semnalele acustice.Din fericire, in urma izbiturii, nimeni nu a fost ranit.Cei doi politisti, unul de la Sectia 5 si celalalt de la Sectia Rurala Timisoara, au ramas insa amandoi fara carnete.Colegii lor de la Rutiera, sositi la locul accidentului, s-au vazut nevoiti sa-i lase pe amandoi pietoni pentru o vreme. Pe politistul din Passat pentru ca nu a acordat prioritate unei autospeciale aflata in misiune, cu toate sistemele de avertizare in functiune, iar pe celalalt, din masina de serviciu, pentru ca, desi avea dreptul sa patrunda in intersectie pe rosu, avea totodata obligatia, potrivit legii, sa evite un accident in situatia data.