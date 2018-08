Incredibil. Barbat fara permis si baut, prins pe Autostrada Soarelui conducand o autoutilitara furata

Polițiștii Brigăzii Autostrăzi și Misiuni Speciale a Poliției Române au depistat, săptămâna trecută, 101 persoane care rulau cu viteze de peste 180 km/h, 3 ce conduceau sub influența alcoolului și una care se afla la volan sub influența drogurilor.Potrivit Poliției Române, un bărbat care nu avea dreptul de a conduce a fost oprit, pe A2, în timp ce conducea sub influența băuturilor alcoolice o autoutilitară furată.În perioada 6 - 12 august a.c., poliţiştii Brigăzii Autostrăzi şi Misiuni Speciale a Poliției Române au acționat pentru prevenirea accidentelor de circulație și creșterea siguranței rutiere.În această perioadă, polițiștii au depistat 101 șoferi, care au depășit limita legală de viteză pe autostrăzi cu mai mult de 50 km/h. În 14 cazuri, șoferii au fost opriți după ce au circulat cu viteze peste 200 km/h.Cea mai mare viteză a fost înregistrată la data de 12 august, în jurul orei 15:30, când polițiștii au depistat un bărbat care conducea un autoturism, pe autostrada A3 București- Brașov, cu viteza de 217 km/h. Cel în cauză a fost sancționat contravențional cu amenda de 1.305 lei, iar polițiștii i-au suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru 90 de zile.Toți șoferii care au condus cu viteză excesivă au fost sancționați contravențional, cu amenzi cuprinse între 1.305 şi 2.900 de lei, iar, ca măsură complementară, le-au fost reținute permisele de conducere, în vederea suspendării dreptului de a conduce pe drumurile publice, pentru 90 de zile.De asemenea, pe numele unui șofer a fost întocmit dosar penal după ce a fost depistat conducând cu 0,44 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat, fiind aplicată o sancțiune contravențională unei persoane care a condus cu 0,37 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat.Totodată, la data de 8 august, ora 23:42, polițiștii Brigăzii Autostrăzi și Misiuni Speciale au depistat, pe autostrada A1 București – Râmnicu Vâlcea, la km. 49, un bărbat, de 29 de ani, din Dâmbovița, în timp ce conducea sub influența substanțelor stupefiante, respectiv cannabis. Pe numele acestuia a fost întocmit dosar penal.