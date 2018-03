INCREDIBIL! Ce a ramas dupa Congresul Extraordinar al PSD: gunoaie pe holuri si mucuri de tigara indesate in sticla, in sala - FOTO

Congresul PSD google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Discursuri de doua ore, dar si zeci de candidati care nu si-au tinut speech-urile din lipsa de timp, pranzul luat in sala, cateva momente perfecte de a agata fete, selfie-uri si discutii despre „forta binelui” - asa s-a desfasurat Congresul Extraordinar al PSD de sambata, scrie News.ro. Ce a ramas dupa toate astea? Nemultumiri, proteste, candidaturi retrase in ultima clipa, resturi de mancare pe toate holurile, ambalaje aruncate pe langa cosurile de gunoi si... mucuri de tigara indesate intr-o sticla de plastic, sub un scaun din sala in care a avut loc Congresul. Pe retelele de socializare circula deja mai multe fotografii care surprind imaginile dezolante ale salii unde s-a desfasurat, ti ...