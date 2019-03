Incredibil! Ce meserie are Roxana de la “Puterea dragostei”! Doar barbatii se ocupa cu asta!

S-a aflat ce meserie incredibila are Roxana de la “Puterea dragostei”. Cand a intrat in casa, Roxana a dezvaluit: ”Sunt junior trainer si cochetez cu moda. Am facut un curs de croitorie si am inceput incet, incet sa-mi dezvolt propria mea afacere. Deocamdata, atelierul meu e in camera mea, dar incet, incet se dezvolta treaba”.

Ce meserie incredibila are Roxana de la “Puterea dragostei”. Are specializarea de “tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii”

Cu toate acestea, meseria de baza a Roxanei este alta. In 2017, ea absolvit Liceul Tehnologic A.I. Cuza din Slobozia, cu specializarea “tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii”. Pentru ca este o meserie practicata de barbati, Roxanei nici nu i-a trecut prin cap sa o profeseze, fiind mai mult interesata sa aiba o diploma de bacalaureat.

Fanii stiu acum ce meserie incredibila are Roxana de la “Puterea dragostei”. Dupa despartirea de Andy, care a parasit casa, ea trece prin clipe dificile. "Te iubesc nu doar pentru ceea ce esti, ci si pentru ceea ce eram eu cand eram in preajma ta!", a scris Roxana pe contul ei de socializare.

