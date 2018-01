INCREDIBIL Ce motive invoca Ministerul Finantelor pentru amanarea pana la 1 martie a termenului de depunere a Declaratiei 600

Ministerul Finanţelor a postat luni seară pe site proiectul de OUG care amână până la 1 martie termenul de depunere a Declaraţiei 600, actul normativ are un articol unic care modifică două alineate din Codul Fiscal.

"Articol unic – Termenul prevăzut la art.148 alin.(3) şi art.170 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la 1 martie 2018", se arată în document.

Motivele invocate de minister pentru emiterea unei OUG de prorogare a termenului de depunere a Declaraţiei 600, care în prezent este data de 31 ianuarie.

Ministerul ia în considerare "modificările legislative în domeniul fiscal adoptate recent care implică din partea contribuabililor conformarea la noile cerinţe de raportare şi îndeplinire a obligaţiilor declarative instituite pentru stabilirea contribuţiilor sociale obligatorii, respectiv contribuţia de asigurări sociale şi de asigurări sociale de sănătate, în scopul evitării riscului neconformării, motivat de faptul că pentru anumite categorii de contribuabili care au obligaţia să completeze şi să depună, până la data de 31 ianuarie 2018 formularul 600 – Declaratie privind venitul asupra căruia se datorează contribuţia de asigurări sociale şi cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, acest formular prezintă caracter de noutate".

De asemenea, sunt luate în calcul "situaţia obiectivă creată de reglementarea la nivel de ordonanţă de urgenţă a termenului de depunere a declaraţiei, termen care nu poate fi modificat decât printr-un act normativ de acelaşi nivel" şi "necesitatea ca măsura prorogării să fie adoptată anterior expirării perioadei până la care contribuabilul poate să-şi îndeplinească obligaţiile declarative, respectiv 31 ianuarie 2018".

Instituţia mai invocă şi faptul că "aceste situaţii aduc atingere interesului public general şi constituie un motiv de urgenţă deosebită şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată".

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, că, în 31 ianuarie, Guvernul va aproba o ordonanţă de urgenţă pentru amânarea termenului de depunere a Declaraţiei 600 până la 1 martie.

Dragnea a spus că decizia s-a luat într-o întâlnire a coaliţiei cu premierul desemnat Viorica Dăncilă şi cu ministrul Finanţelor, Ionuţ Mişa.

”Azi am avut o întâlnire cu doamna premier, colegii de la ALDE, cu ministrul Mişa, am discutat despre Declaraţia 600 şi am discutat să adopte OUG pentru amânarea termenului depunere, 1 martie, pentru a merge în perioada următoare până la desfiinţarea ei şi să găsească o soluţie pentru o modalitate civilizată ca aceşti contribuabili să fie asiguraţi”, a declarat liderul PSD.

