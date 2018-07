Incredibil ce spune Dan Negru despre Daniela Crudu. „Si eu am mancat usturoi in povestea asta”

Dan Negru

Dan Negru afirma ca Daniela Crudu a avut posibilitatea, gratie televiziunilor, sa vada mai multe locuri de pe planeta decat toti profesorii de geografie laolalta.

Intr-o postare facuta in mediul online, prezentatorul de televiziune Dan negru a luat in discutie situatia profesorilor de istorie care au scris despre diverse locuri din lume fara ca sa le vada vreo data.

In postarea respectiva, dan negru face referire si la Daniela Crudu, una dintre cele mai focoase brunete de pe micile ecrane, care, datorita diverselor emisiuni de televiziune in care a fost implicata, a avut posibilitatea sa ajunga in destinatii pe care profesorii nu au apucat sa le vada vreodata.

„Am cunoscut la Timisoara un profesor de istorie care a scris 12 studii despre Egipt fara sa vada vreodata Egiptul!



CCTV din China lanseaza in 2019 un reality travel in Europa cu profesori de istorie care n-au vazut niciodata locurile despre care au scris.

Daniela Crudu a vazut cu ajutorul televiziunilor mai multe locuri de pe planeta decat toti profesorii de geografie laolalta ?

Recunosc, si eu am mancat usturoi in povestea asta, si eu am contribuit la aparitia unor personaje…



Formatul chinezilor cu profesori e negociat de Netflix…”, a comentat Dan Negru pe contul sau de socializare.

