INCREDIBIL! Cornel Dinu face o serie de dezvaluiri bomba: George Maior a spus ca ARESTEAZA jucatorii de la Dinamo

Cornel Dinu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul mare jucator dinamovist, Cornel Dinu, a explicat ca inaintea unui meci dintre Dinamo si Steaua, din 2007, cand Steaua se batea la titlu cu CFR Cluj, a fost sunat de directorul SRI, George Maior. Acesta i-a spus ca se vor face arestari in randul jucatorilor dinamovisti, daca nu isi vor apara corect sansele cu Steaua. In plus, Dinu a dezvaluit ca jucatorii lui Dinamo au primit cate 20.000 de euro, iar conducatorii au primit 15.000 de euro de la CFR Cluj pentru a bate pe Steaua. ”Am luat si bani necinstiti din fotbal. In 2007- 2008, era meciul Dinamo - Steaua. Steaua era in lupta cu CFR Cluj pentru castigarea campionatului. Luni m-a sunat George Maior (n.r. director al SRI intre 2006 si 2015. In ...