Incredibil, cum il sfideaza Mihaela pe Borcea chiar inainte de nunta cu Valentina Pelinel! Ce a facut fosta nevasta de l-a scos din sarite pe afacerist!

Mihaela Borcea pare decisa sa isi asume tot in ultima perioada, in ciuda incercarilor fostului sot de a o determina sa nu isi puna pe tapet viata personala!

Astfel, dupa ce afaceristul s-a cununat civil cu Valentina Pelinel, femeia a luat decizia de a publica o serie de imagini cu ea si actualul iubit, Sorin Rap, barbatul pe care l-a ascuns de ochii lumii o buna bucata de timp. “Era momentul ca Mihaela sa arate ca nu mai depinde de Cristi si are sentimente pentru un om special”, au comentat prietenele doamnei Borcea!

Mihaela Borcea il infrunta pe fostul sot! "Nu a mai tinut cont de parerea lui"

Pe de alta parte insa, situatia pare sa nu ii convina lui Cristi Borcea, care, daca ar fi sa ne luam dupa spusele apropiatilor, i-a cerut, in repetate randuri, Mihaelei sa nu se afiseze cu partenerii ei! Mai mult, de unul dintre, primarul din Zabreni, Marian Toader, intrat in atentia oamenilor legii, i-a zis chiar sa se desparta, atunci cand acesta a ajuns in fata judecatorilor timisoreni.

“Mihaela Borcea il infrunta pe fostul sot sau mai exact nu prea mai face totul asa cum vrea el, considera ca, de acum inainte, fiecare trebuie sa se comporte si sa actioneze asa cum isi doreste. Si daca lui Cristi nu prea i-a cazut bine ca ea a postat imagini cu Sorin, iubitul sau, Mihaela nu a mai tinut cont de parerea afaceristului, asa cum o facea in trecut, si a mers pe aceeasi linie. Drept dovada, recent, a fost la ziua celei mai bune prietene, alaturi de barbatul sau si a si imortalizat momentul de fericire. Culmea, in ciuda faptului ca s-ar putea ca gestul ei sa il deranjeze pe Borcea inainte de nunta si sa il catalogheze ca fiind nepotrivit”, au dezvaluit persoane din preajma fostului cuplu!

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.