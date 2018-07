Incredibil! Darius Valcov: "Laura Codruta Kovesi m-a pus sa semnez!"

Darius Valcov google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a facut vineri seara dezvaluiri care cutremura justitia din Romania. Valcov a declarat ca fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi i-a cerut personal sa semneze recunoasterea faptei de trafic de influenta, in schimbul unei pedepse de trei ani cu suspendare. Consilierul premierului a precizat, vineri seara, ca nu-si asuma recunoasterea pe care a semnat-o. „Recunoasterea mea, ca s-a spus la un moment dat ca eu am dat o recunoastere, este facuta de procuror cu avocat. Semnata (de Darius Valcov - n.r.), dar facuta de cei doi. (...) Am urcat la zeita, la Nefertiti pentru a mi se spune ca trebuie sa semnez”, a sdeclara ...