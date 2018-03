Incredibil! De ce schimba primarul Sectorului 4 bordurile: '' Din cauza climei din Romania...''

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Motivul pentru care se schimba din nou bordurile pe mai multe bulevarde din sectorul 4 din Capitala este „clima din Romania“, careia nicio bordura normala nu poate sa-i reziste mai mult de 1-2 ani, a explicat Daniel Baluta, primarul sectorului 4, in cadrul emisiunii ZF Live. „O bordura normala din beton, la ciclurile normale inghet-dezghet sau din cauza materialului antiderapant se deterioreaza si nu tine nici un an sau doi. Trebuie sa refacem bordurile, dar de data aceasta sa folosim materiale de calitate, ca in Vest, care sa tina in timp“. Un alt proiect refacut de primar este cel al spatiilor verzi din scuarurile de pe bulevarde, desi au fost amenajate recent de fostele administratii. Primarul sustin ...